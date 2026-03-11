Concert Fête des familles SEMEAC Séméac

Concert Fête des familles

SEMEAC 51 rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Nous avons le plaisir de vous convier à un concert familial où les membres d’une même famille se réuniront pour interpréter un ou plusieurs morceaux de musique. Cet événement chaleureux et convivial sera l’occasion de célébrer le talent et la passion de ces artistes en herbe. Nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous pour une soirée mémorable remplie de musique

Plus d’infos sur le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

C’est un service public d’éducation artistique qui se donne comme principe premier la pratique et l’étude des arts musicaux et chorégraphiques, par l’exploration sensible et pluridisciplinaire des contenus, de toutes esthétiques, des arts de la scène et du spectacle vivant.

– 50 professeurs

– 715 heures de cours hebdomadaires

– 902 élèves dont 133 adultes DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 départements pédagogiques

– 46 salles de cours

– 1 salle de spectacles (210 places)

– une programmation culturelle et artistique riche avec près de 120 à 150 manifestations annuelles au Conservatoire et à l’extérieur (concerts, conférences…)

– des concerts scolaires accueillant des élèves des établissements scolaires de tout le Département des Hautes-Pyrénées

des stages d’orchestres ou de chœurs, des master-classes, des conférences, concerts, animations, formations

– des ensembles professionnels et des ensembles amateurs (Orchestre Symphonique, Harmonies, Big Band, Musique de chambre, Jeune Chœur et Chœur de Jeunes, Chœur de femmes Intemporelles , Musiques de jazz, traditionnelles, anciennes, etc…).

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SEMEAC 51 rue de la République Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 37 30

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English :

We’re delighted to invite you to a family concert where members of the same family will come together to perform one or more pieces of music. This warm and friendly event will be an opportunity to celebrate the talent and passion of these budding artists. We cordially invite you to join us for a memorable evening of music

Find out more about the Tarbes-Lourdes-Pyrénées Urban Community’s Henri Duparc Conservatory:

The Conservatoire Henri Duparc is a public service for artistic education, whose primary principle is the practice and study of the musical and choreographic arts, through the sensitive, multidisciplinary exploration of all aspects of the performing arts.

– 50 teachers

– 715 hours of weekly classes

– 902 students including 133 adults DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 teaching departments

– 46 classrooms

– 1 performance hall (210 seats)

– a rich cultural and artistic program, with some 120 to 150 annual events at the Conservatoire and elsewhere (concerts, conferences, etc.)

– school concerts for students from schools throughout the Hautes-Pyrénées department

orchestral and choral training courses, master-classes, conferences, concerts, events and training sessions

– professional and amateur ensembles (Symphony Orchestra, Harmonies, Big Band, Chamber Music, Jeune Ch?ur and Ch?ur de Jeunes, Ch?ur de femmes Intemporelles , Jazz, Traditional and Ancient Music, etc.).

L’événement Concert Fête des familles Séméac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de Tarbes|CDT65