Concert fête des Mères – Dunières, 25 mai 2025 07:00, Dunières.

Haute-Loire

Concert fête des Mères Eglise Dunières Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Dès 18h laissez vous emporter par 2 ambiances

– le choeur de la chorale Méli-Mélodie

– le choeur Vocal Song

12€ -entracte avec buvette

Venez profiter de la musique

.

Eglise

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 6pm, let yourself be carried away by 2 atmospheres:

– the Méli-Mélodie choir

– the Vocal Song choir

12? -intermission with refreshments

Come and enjoy the music

German :

Ab 18 Uhr lassen Sie sich von zwei Stimmungen mitreißen:

– der Chor des Chors Méli-Mélodie

– der Chor Vocal Song

12? -pause mit Getränkestand

Genießen Sie die Musik

Italiano :

Dalle 18.00, lasciatevi trasportare da 2 atmosfere:

– il coro Méli-Mélodie

– il coro Vocal Song

12? -intervallo con rinfresco

Venite a godervi la musica

Espanol :

A partir de las 18:00, déjese llevar por 2 ambientes:

– el coro Méli-Mélodie

– el coro Vocal Song

12? -intervalo con barra de refrescos

Venga a disfrutar de la música

L’événement Concert fête des Mères Dunières a été mis à jour le 2025-05-13 par Haut Pays du Velay Tourisme