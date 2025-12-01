Concert Fêtes Baroques Concert et feu d’artifice Salle Mélusine La Jarne
Concert Fêtes Baroques Concert et feu d’artifice
Salle Mélusine Rue des 4 chevaliers La Jarne Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Participation libre, à partir de 10€
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
La Salle Mélusine de La Jarne accueille un concert d’il Convito précédé d’un feu d’artifice, pour une soirée placée sous le signe de la fête.
English : Concert Fêtes Baroques Concert et feu d’artifice
The Salle Mélusine in La Jarne hosts a concert by il Convito, preceded by fireworks, for a festive evening.
German : Konzert Fêtes Baroques Concert et feu d’artifice
In der Salle Melusine in La Jarne findet ein Konzert von il Convito statt, dem ein Feuerwerk vorausgeht. Der Abend steht ganz im Zeichen des Feierns.
Italiano :
La Salle Mélusine di La Jarne ospita il concerto del Convito, preceduto dai fuochi d’artificio, per una serata di festa.
Espanol : Concierto Fêtes Baroques Concert et feu d’artifice
La Salle Mélusine de La Jarne acoge un concierto de il Convito, precedido de fuegos artificiales, para una noche de fiesta.
