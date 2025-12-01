Concert Fêtes Baroques Concert et verre de Noël Rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

Concert Fêtes Baroques Concert et verre de Noël

Rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 4 EUR

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La tournée se clôture à Nieul-sur-Mer avec un verre de Noël partagé avec le public avant ce dernier concert de l’année.

English : Concert Fêtes Baroques Concert et verre de Noël

The tour closes in Nieul-sur-Mer with a Christmas drink shared with the audience before the last concert of the year.

German : Konzert Fêtes Baroques Concert et verre de Noël

Die Tournee endet in Nieul-sur-Mer mit einem gemeinsamen Weihnachtsumtrunk mit dem Publikum vor diesem letzten Konzert des Jahres.

Italiano :

Il tour si chiude a Nieul-sur-Mer con un aperitivo natalizio condiviso con il pubblico prima dell’ultimo concerto dell’anno.

Espanol : Concierto Fêtes Baroques Concert et verre de Noël

La gira se cierra en Nieul-sur-Mer con una copa de Navidad compartida con el público antes del último concierto del año.

