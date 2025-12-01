Concert Fêtes Baroques Goûter concert Centre socio-culturel Le Pertuis La Rochelle
Centre socio-culturel Le Pertuis 3 rue François Boucher La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-15 17:00:00
fin : 2025-12-15
2025-12-15
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis accueille un goûter-concert festif en partenariat avec les adultes du groupe “Mémoire” du Centre, qui partageront le concert avec il Convito à l’issue d’un atelier de préparation.
English : Concert Fêtes Baroques Goûter concert
The Centre Socio-Culturel Le Pertuis is hosting a festive concert-snack in partnership with the adults of the Centre?s ?Mémoire? group, who will share the concert with il Convito following a preparatory workshop.
German : Konzert Fêtes Baroques Goûter concert
Das Centre Socio-Culturel Le Pertuis veranstaltet ein festliches Konzert in Zusammenarbeit mit den Erwachsenen der Gruppe Mémoire des Zentrums, die nach einem Vorbereitungsworkshop das Konzert mit il Convito teilen werden.
Italiano :
Il Centre Socio-Culturel Le Pertuis organizza un tè festivo in collaborazione con gli adulti del gruppo Mémoire del Centro, che condivideranno il concerto con il Convito dopo un laboratorio preparatorio.
Espanol : Concierto Fêtes Baroques Goûter concert
El Centre Socio-Culturel Le Pertuis organiza una merienda festiva en colaboración con los adultos del grupo Mémoire del Centro, que compartirán el concierto con il Convito tras un taller preparatorio.
