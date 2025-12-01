Concert Fêtes Baroques L’Orchestre MM Le Cube Puilboreau
Le Cube 46 rue Alsace-Lorraine Puilboreau Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Participation libre, à partir de 10€
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Le public est invité à partager un verre de Noël avant un grand concert réunissant l’ensemble il Convito et les trente musiciens amateurs passionnés de l’Orchestre MM.
Le Cube 46 rue Alsace-Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Fêtes Baroques L’Orchestre MM
The public is invited to share a Christmas drink before a grand concert featuring the il Convito ensemble and the thirty enthusiastic amateur musicians of the MM Orchestra.
German : Konzert Fêtes Baroques L’Orchestre MM
Das Publikum ist eingeladen, vor einem großen Konzert mit dem Ensemble il Convito und den dreißig leidenschaftlichen Amateurmusikern des MM-Orchesters einen weihnachtlichen Umtrunk zu genießen.
Italiano :
Il pubblico è invitato a condividere un aperitivo natalizio prima di un grande concerto con l’ensemble il Convito e i trenta appassionati musicisti dilettanti della MM Orchestra.
Espanol : Concierto Fêtes Baroques L’Orchestre MM
El público está invitado a compartir una copa navideña antes de un gran concierto en el que participarán el conjunto il Convito y los treinta apasionados músicos aficionados de la MM Orchestra.
