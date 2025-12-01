Concert Fêtes Baroques Mini concert Cité de la nature et des sciences Lavoisier La Rochelle
Concert Fêtes Baroques Mini concert
Cité de la nature et des sciences Lavoisier 31 avenue Victor Schoelcher La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 17:30:00
2025-12-12
La tournée s’ouvre avec un mini-concert découverte. Ce premier rendez-vous invite petits et grands à venir écouter et rencontrer deux musiciennes d’il Convito, autour d’un clavecin et d’une flûte baroque et de la Nature mise en musique.
English : Concert Fêtes Baroques Mini concert
The tour opens with a discovery mini-concert. This first event invites young and old alike to come and listen to two musicians from il Convito, with a harpsichord and a baroque flute, and Nature set to music.
German : Konzert Fêtes Baroques Mini concert
Die Tournee wird mit einem Mini-Entdeckungskonzert eröffnet. Dieser erste Termin lädt Groß und Klein dazu ein, zwei Musikerinnen von il Convito zu treffen und zu hören, die mit einem Cembalo und einer Barockflöte die Natur vertonen.
Italiano :
Il tour si apre con un mini-concerto di scoperta. Questo primo evento invita grandi e piccini ad ascoltare e conoscere due musicisti de il Convito, che suonano un clavicembalo e un flauto barocco e ascoltano la natura messa in musica.
Espanol : Concierto Fêtes Baroques Mini concert
La gira se abre con un miniconcierto de descubrimiento. Este primer acto invita a grandes y pequeños a escuchar y conocer a dos músicos de il Convito, que tocarán un clavicémbalo y una flauta barroca, y escucharán la naturaleza musicada.
