Concert Fêtes de la musique avec les ROMANO DANDIES Cercle de travailleurs Brocas

Brocas

Concert Fêtes de la musique avec les ROMANO DANDIES

Cercle de travailleurs 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Vous souhaitez passer une soirée exceptionnelle pour la fête de la musique le samedi 20 juin à partir de 19h30, venez nombreux au cercle de BROCAS participer à des moments de bonheur, de joie et de partage en compagnie de musiciens authentiques et artistiques.

ROMANO DANDIES est un groupe français de musique inspirée des traditions tziganes balkaniques et d’Europe de l’Est. Leur univers mélange swing manouche, musique rom, folk balkanique et chansons festives acoustiques portés par un quatuor(accordéon,violon,guitare, contrebasse) qui privilégie le jeu collectif et le dialogue instrumental. .

Cercle de travailleurs 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : Concert Fêtes de la musique avec les ROMANO DANDIES

L’événement Concert Fêtes de la musique avec les ROMANO DANDIES Brocas a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cœur Haute Lande