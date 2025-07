Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Vire Normandie

Début : 2025-07-14 23:00:00

Pour voir le feu d’artifice cette année, rendez-vous place du Château. Juste avant, place du Petit Marché, vous pourrez retrouver un concert. Avant de retrouver le feu d’artifice à 23h place du château, et pour le traditionnel bal, retour place du petit marché. Restauration sur place

English : Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie

To see the fireworks this year, go to the Place du Château. Just before, on the Place du Petit Marché, you will find a musical show (program to be defined). Before the fireworks and the traditional ball, return to the Place du Petit Marché, in front of the town hall.

German : Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie

Um das Feuerwerk in diesem Jahr zu sehen, begeben Sie sich zum Place du Château. Kurz davor, auf dem Place du Petit Marché, können Sie wieder ein Konzert erleben. Bevor Sie um 23 Uhr auf dem Place du Château wieder das Feuerwerk sehen und zum traditionellen Ball gehen, kehren Sie zum Place du Petit Marché zurück. Verpflegung vor Ort

Italiano :

Per vedere i fuochi d’artificio di quest’anno, recatevi in Place du Château. Poco prima si terrà un concerto in Place du Petit Marché. Prima dei fuochi d’artificio alle 23.00 in Place du Château e del tradizionale ballo, tornate in Place du Petit Marché. Ristorazione in loco

Espanol :

Para ver los fuegos artificiales de este año, diríjase a la Place du Château. Justo antes, habrá un concierto en la Place du Petit Marché. Antes de los fuegos artificiales, a las 23:00 h, en la Place du Château, y del tradicional baile, vuelva a la Place du Petit Marché. Catering in situ

