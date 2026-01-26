CONCERT FIBR 4TET

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Pistouflerie vous propose un concert jazz moderne

Remodelé en 2025, Fibr 4tet s’oriente désormais vers une version plus acoustique, proche des influences de la nouvelle scène jazz new-yorkaise, avec toutefois quelques échos du quartet légendaire de Coltrane ou du second quintet de Miles Davis. Des compositions originales où l’interaction et l’expression brute font loi.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents a modern jazz concert

L’événement CONCERT FIBR 4TET Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE