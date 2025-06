Concert FiiZY et April’s fish Yutz 28 juin 2025 19:30

Moselle

Concert FiiZY et April’s fish 14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-29 22:00:00

2025-06-28

Parfois Pierre a du mal avec les mots, alors il sort sa guitare. Fiizy naît en Août 2023, quand les deux autres membres le rejoignent dans sa passion pour les nappes envoûtantes du shoegaze.

Le cahier des charges réunir le planant de l’ambient et les textures éthérées du shoegaze, les batteries soignées de la trip hop et les sonorités contrastantes du rock alternatif. Leur passion pour l’esthétique mur de son s’exprime dans un power trio avide de regarder le bout de ses shoes avec un niveau de décibel illégal.

April’s Fish (Metz) balance un cocktail explosif de noise, jungle et shoegaze. C’est jeune, brut et sans filtre — ça déborde, ça éclabousse.Tout public

14 rue de Poitiers

Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64 rawdogsmag@gmail.com

Sometimes Pierre has trouble with words, so he pulls out his guitar. Fiizy was born in August 2023, when the other two members joined him in his passion for the haunting strands of shoegaze.

The brief: to bring together the soaring ambient and ethereal textures of shoegaze, the polished drums of trip hop and the contrasting sounds of alternative rock. Their passion for the « wall of sound » aesthetic is expressed in a power trio eager to look at the tips of their shoes with illegal decibel levels.

April?s Fish (Metz) throw down an explosive cocktail of noise, jungle and shoegaze. It’s young, raw and unfiltered? overflowing and splashing.

Manchmal hat Pierre Schwierigkeiten mit den Worten, dann holt er seine Gitarre hervor. Fiizy wird im August 2023 geboren, als die beiden anderen Mitglieder sich ihm in seiner Leidenschaft für die betörenden Flächen des Shoegaze anschließen.

Die Aufgabenstellung: die schwebenden Klänge von Ambient mit den ätherischen Texturen von Shoegaze, die gepflegten Drums von Trip Hop und die kontrastierenden Klänge von Alternative Rock zu vereinen. Ihre Leidenschaft für die « Wall of Sound »-Ästhetik drückt sich in einem Power-Trio aus, das begierig darauf ist, mit einem illegalen Dezibelpegel auf die Spitze seiner Schuhe zu schauen.

April?s Fish (Metz) mixen einen explosiven Cocktail aus Noise, Jungle und Shoegaze. Es ist jung, roh und ohne Filter ? es sprudelt, es spritzt.

A volte Pierre ha problemi con le parole e allora tira fuori la chitarra. Fiizy è nato nell’agosto del 2023, quando gli altri due membri si sono uniti a lui nella sua passione per i filoni ossessionanti dello shoegaze.

L’idea era quella di unire l’ambient svettante e le trame eteree dello shoegaze, la batteria lucida del trip hop e i suoni contrastanti del rock alternativo. La loro passione per l’estetica del « muro del suono » si esprime in un power trio desideroso di abbassare le scarpe a livelli di decibel illegali.

Gli April’s Fish (Metz) propongono un cocktail esplosivo di noise, jungle e shoegaze. È giovane, grezzo e non filtrato, traboccante e schizzante.

A veces Pierre tiene problemas con las palabras, así que saca su guitarra. Fiizy nació en agosto de 2023, cuando los otros dos miembros se unieron a él en su pasión por los inquietantes hilos del shoegaze.

El objetivo era aunar el ambiente elevado y las texturas etéreas del shoegaze, la batería pulida del trip hop y los sonidos contrastados del rock alternativo. Su pasión por la estética del « muro de sonido » se expresa en un power trío deseoso de mirar por debajo de sus zapatos a niveles de decibelios ilegales.

April’s Fish (Metz) lanzan un cóctel explosivo de noise, jungle y shoegaze. Es joven, crudo y sin filtrar… desborda y salpica.

L’événement Concert FiiZY et April’s fish Yutz a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME