Concert Fillé

Concert Fillé samedi 13 septembre 2025.

Rue du Canal Fillé Sarthe

Début : 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13

2025-09-13

Odez en concert au Bal de l’Ile MoulinSart
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 87 61 01 

English :

Odez in concert at the Bal de l’Ile MoulinSart

German :

Odez tritt beim Bal de l’Ile MoulinSart auf

Italiano :

Odez in concerto al Bal de l’Ile MoulinSart

Espanol :

Odez en concierto en el Bal de l’Ile MoulinSart

