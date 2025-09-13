Concert Fillé
Concert Fillé samedi 13 septembre 2025.
Concert
Rue du Canal Fillé Sarthe
Début : 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13
Odez en concert au Bal de l’Ile MoulinSart
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 87 61 01
English :
Odez in concert at the Bal de l’Ile MoulinSart
German :
Odez tritt beim Bal de l’Ile MoulinSart auf
Italiano :
Odez in concerto al Bal de l’Ile MoulinSart
Espanol :
Odez en concierto en el Bal de l’Ile MoulinSart
