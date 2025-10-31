Concert Fils & Ships Saint-Pierre-Église

Venez nombreux assister au concert du groupe Fils & ships le vendredi 31 octobre à 20h45 à la Halle 901 à Saint-Pierre-Eglise.

Fils & Ships des tranches de vie, entre terre et mer .

Présentation du premier album du trio normand » MON GARÇON ».

Fils & Ships embarque les spectateurs avec des cartes au trésor remplies d’espoir de vie nouvelle, avec des vagues magiques et le rêve d’accoster sur une île sans frontières ou il fait bon vivre et partager! Naviguant sur des rêves d’espoirs, de rencontres musicales et humaines, le trio normand Fils and Ships à le vent dans les voiles et a décidé de prendre la mer des salles de concerts, et de larguer les amarres afin de rencontrer le public. La brume ne leur fait pas peur et accompagné de leurs voix, banjo, violon, charango, et guitares le groupe Fils and Ships raconte des histoires, légendes maritimes d’hier et d’aujourd’hui.

Réservations HELLO ASSO.

06 82 15 49 02 ou gvmusicdelamer@gmail.com. .

La Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 54 33 09 gvmusicdelamer@gmail.com

