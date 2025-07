CONCERT FIMÒ DU GUADALQUIVIR AU RIO DE LA PLATA COUR D’HONNEUR DU CHATEAU Palaminy

COUR D’HONNEUR DU CHATEAU 98 Rue du Couvent Palaminy Haute-Garonne

Début : 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Du Guadalquivir au Rio de la Plata

Duo Sostenuto Marie-Laure Bouillon, flûte / Benoît Roulland, guitare

De la poudre sonore, de la nostalgie barbare, de la passion, du talent,une merveille !

Des timbres emportés ou soyeux, des tempi parfaitement mesurés dans une dynamique souple et fluide,une force artistique mêlée de ferveur et d’ardeur…

Un immense talent qui mérite une reconnaissance massive. C’est un bonheur de les écouter! Mady MESPLE

Évocations toute en finesse, rigueur et précision, énergie et passion, symbiose totale dans les regards qui se croisent et les chants qui se répondent un jeu lumineux pour deux âmes sœurs. Le Duo Sostenuto nous offre du rêve, nous transporte dans un univers magique l’âme de la musique est là, l’émotion nous éclabousse, nous submerge, et l’on savoure pleinement ces moments de bonheur si précieux.

Avec seulement quelques cordes et le chant d’une flûte, le Duo Sostenuto offre à son public la force, les couleurs et la puissance évocatrice d’un orchestre symphonique. Sous la plume de Benoît Roulland, les oeuvres renaissent sous une forme nouvelle, adaptée à l’univers et à la physionomie du duo. Le public peut ainsi découvrir un opéra, une symphonie, une sonate, ou un tango, sous un nouveau jour.

Libre de toute contrainte logistique, le Duo Sostenuto s’adapte à tout type de lieu et aime porter la musique classique en milieu rural, là où elle accède en général plus difficilement.

l’Espagne offre une diversité musicale hors norme flamenco, zarzuela, jota, tango sont autant d’univers musicaux qui font rayonner aujourd’hui la culture hispanique dans le monde entier.

Au programme Granados, Bizet, Falla, Gardel, Piazzolla…. .

English :

From the Guadalquivir to the Rio de la Plata

Duo Sostenuto: Marie-Laure Bouillon, flute / Benoît Roulland, guitar

German :

Vom Guadalquivir zum Rio de la Plata

Duo Sostenuto: Marie-Laure Bouillon, Flöte / Benoît Roulland, Gitarre

Italiano :

Dal Guadalquivir al Rio della Plata

Duo Sostenuto: Marie-Laure Bouillon, flauto / Benoît Roulland, chitarra

Espanol :

Del Guadalquivir al Río de la Plata

Dúo Sostenuto: Marie-Laure Bouillon, flauta / Benoît Roulland, guitarra

