CONCERT FIMÒ PIANO À QUATRE MAINS ŒUVRES DE MOZART, SCHUBERT, RAVEL ET DARIUS MILHAUD COUR D’HONNEUR DU CHATEAU Palaminy dimanche 20 juillet 2025.

Début : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

Piano à quatre mains Œuvres de Mozart, Schubert, Ravel et Darius Milhaud

Duo pianistes Marie-Claude Werchowska, Edmund Barton Bullock

Marie-Claude Werchowska Née à Toulouse, fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Paris où elle obtient un 1er Prix de piano (classe de Lucette Descaves) et un 1er Prix de musique de chambre (classe de Fernand Oubradous). Elle se perfectionne ensuite avec L. BFourestier,Marguerite Long, P. Barbizet et Vlado Perlemuter, Eduardo del Puyo.

Son prix de la Fondation de la Vocation de France lui permet de jouer salle Gaveau avec l’Orchestre des Concerts Lamoureux. Elle y interprète trois concerti (Beethoven, Liszt et Jean Rivier). Ce dernier, professeur de composition au Conservatoire de Paris assiste au concert et écrit Marie-Claude Werchowska n’a pas craint d’inscrire à son programme trois concerti de style très différent et qu’elle a joués de magistrale façon. Sans le moindre doute, elle doit réaliser une brillante carrière.

Soliste à Radio-France, elle se produit avec de grands orchestres à Paris(Salle Pleyel, Maison de la Radio,Théatre des Champs Elyséees) ainsi que dans les principales villes françaises, soit en récital, soit comme concertiste. Elle effectue également de nombreuses tournées à l’étranger :Belgique où elle joue avec tous les grands orchestres du Pays Bas, Luxembourg, Royaume Unis, Canada, Guatemala, Sénégal, Israël, la Pologne où elle donne des récitals dans la maison natale de Chopin à Zélazowa Wola.

Parallèlement à sa carrière de concertiste, Marie-Claude Werchowska , titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement du piano, enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis à Nevers et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai.

Elle a enregistré plusieurs CD :Musique Russe du Groupe des Cinq, œuvres pour piano de Karol Szymanowski, Récital de musique belge, Mazurkas polonaises. Quintette d’Ida Gotkovsky avec les musiciens de l’orchestre National de Lille ainsi que le Trio de Chopin. .

English :

Piano à quatre mains: works by Mozart, Schubert, Ravel and Darius Milhaud

Duo pianists Marie-Claude Werchowska, Edmund Barton Bullock

German :

Klavier zu vier Händen: Werke von Mozart, Schubert, Ravel und Darius Milhaud

Duo Pianisten Marie-Claude Werchowska, Edmund Barton Bullock

Italiano :

Pianoforte a quattro mani: opere di Mozart, Schubert, Ravel e Darius Milhaud

Duo di pianisti Marie-Claude Werchowska, Edmund Barton Bullock

Espanol :

Piano a cuatro manos: obras de Mozart, Schubert, Ravel y Darius Milhaud

Dúo de pianistas Marie-Claude Werchowska, Edmund Barton Bullock

