Concert final à Pont ar Gler ou chapelle ND de Lourdes à Primel Saint-Jean-du-Doigt dimanche 21 septembre 2025.
Concert final à Pont ar Gler
Jardin de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Sotiris Anthanasiou, guitare, Thomas Briant, violon, Marina Saiki, piano et Julien Beautemps, Accordéon.
Selon le temps, le concert se tiendra dans le jardin de Pont Ar Gler ou dans La Chapelle de notre Dame de Lourdes, (nous vous préciserons le lieu dès que la météo sera plus précise).
Au programme
• Fauré Les berceaux (Thomas Briant, Marina Saiki)
• Lili Boulanger Nocturne (Thomas Briant, Marina Saiki)
• Spain (Sotiris Athanasiou, Julien Beautemps)
• J.Beautemps un mouvement de concerto pour Thomas arrangé pour 4 (Thomas Briant, Sotiris Athanasiou, Julien Beautemps, Marina Saiki)
• Saint-Saens Le Cygne et Aquarium(Thomas Briant, Julien Beautemps, Marina Saiki)
• Gershwin Rhapsody in Blue (Thomas Briant, Julien Beautemps, Marina Saiki)
• Carmen (Sotiris Athanasiou, Thomas, Julien Beautemps, Marina Saiki)
Un programme électrique à ne pas manquer.
Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .
Jardin de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38
