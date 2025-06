Concert Firenze Segreta – Château de Malans Malans 14 août 2025 07:00

Haute-Saône

Concert Firenze Segreta Château de Malans 24 Rue des Châteaux Malans Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-14

Reconstitution sonore de la musique florentine au tournant du Reconstitution sonore de la musique florentine au tournant des XVIème et XVIIème siècles.

Entre scènes pastorales et lamenti de déesses et de héros, le voyage musical au coeur de Frienze Segreta crée un écrin intimiste pendant l’âge d’or musical de cette ville florissante.

Buvette et restauration sur place. .

Château de Malans 24 Rue des Châteaux

Malans 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91

English : Concert Firenze Segreta

German : Concert Firenze Segreta

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Firenze Segreta Malans a été mis à jour le 2025-06-13 par COORDINATION DOUBS