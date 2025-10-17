CONCERT FIUMINALE CHANTS CORSES Montagnac

Concert de Fiuminale le vendredi 17 octobre 2025 à l’Eglise St-André de Montagnac (34) à 20h30

Le duo corse Fiuminale en concert à Montagnac

Fiuminale est un duo formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani. Après 20 ans passés au sein de l’ensemble polyphonique corse Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours. Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie. C’est au pied du Capicorsu, dans le Nebbiu où ils ont grandi qu’ils continuent à puiser leur inspiration, nous racontant la Corse, loin des clichés et des lieux communs. À travers un répertoire choisi, ils égrènent avec passion les sentiments que procure une vie de musique et de rencontres.

Rue du clocher Montagnac 34530 Hérault Occitanie

English :

Fiuminale concert on Friday, October 17, 2025 at Eglise St-André in Montagnac (34) at 8:30 pm

German :

Konzert von Fiuminale am Freitag, den 17. Oktober 2025 in der Kirche St-André in Montagnac (34) um 20:30 Uhr

Italiano :

Concerto di Fiuminale venerdì 17 ottobre 2025 all’Eglise St-André di Montagnac (34) alle 20.30

Espanol :

Concierto del Fiuminale el viernes 17 de octubre de 2025 en la iglesia St-André de Montagnac (34) a las 20.30 h

