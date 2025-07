Concert « FJQ » ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert « FJQ » ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 5 juillet 2025.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Le FJQ est un quintet de jazz hard bop qui revisite des standards célèbres des années 60 gravés par Les Jazz Messengers d’Art Blakey, Miles Davis, Wayne Shorter… C’est un jazz funky et swinguant que le FJQ vous propose.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « FJQ »

The FJQ is a hard bop jazz quintet that revisits famous 60s standards recorded by the Jazz Messengers of Art Blakey, Miles Davis, Wayne Shorter? The FJQ brings you funky, swinging jazz.

German :

Das FJQ ist ein Hard-Bop-Jazz-Quintett, das berühmte Standards der 60er Jahre neu interpretiert, die von den Jazz Messengers von Art Blakey, Miles Davis und Wayne Shorter aufgenommen wurden Es ist ein funky und swingender Jazz, den das FJQ Ihnen vorstellt.

Italiano :

L’FJQ è un quintetto jazz hard bop che rivisita famosi standard degli anni ’60 registrati dai Jazz Messengers di Art Blakey, Miles Davis, Wayne Shorter? L’FJQ propone un jazz funky e swingante.

Espanol :

The FJQ es un quinteto de jazz hard bop que revisita famosos estándares de los años 60 grabados por los Jazz Messengers de Art Blakey, Miles Davis, Wayne Shorter? El FJQ le trae jazz funky y swing.

