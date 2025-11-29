Concert FJQ ZAC du Mont de Magny Gisors
samedi 29 novembre 2025.
Concert FJQ
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Jazz
Le FJQ est un quintet de jazz hard bop qui revisite des standards célèbres des années 60 gravés par Les Jazz Messengers d’Art Blakey, Miles Davis, Wayne Shorter… C’est un jazz funky et swinguant que le FJQ vous propose. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
