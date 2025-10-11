Concert flamenco Alma del Mundo Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel

L’ APEAC a le plaisir de vous présenter son prochain concert

ALMA DEL MUNDO,

Musique Flamenco,

Avec El Pequele, guitariste flamenco, entouré de musiciens, d’une chanteuse et d’une danseuse

Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,

Tarif 10 €/ personne gratuit pour les élèves du conservatoire et jeunes 18 ansTout public

10 .

Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est apeac@sfr.fr

English :

APEAC is pleased to present its next concert:

ALMA DEL MUNDO,

Flamenco music,

With El Pequele, flamenco guitarist, musicians, singer and dancer

Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,

Price: ?10/person free for conservatory students and under-18s

German :

Die APEAC freut sich, Ihnen ihr nächstes Konzert vorstellen zu können:

ALMA DEL MUNDO,

Flamenco-Musik,

Mit El Pequele, Flamencogitarrist, umgeben von Musikern, einer Sängerin und einer Tänzerin

Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,

Tarif: 10 ?/ Person kostenlos für Schüler des Konservatoriums und Jugendliche 18 Jahre

Italiano :

L’APEAC è lieta di presentare il suo prossimo concerto:

ALMA DEL MUNDO,

Musica flamenca,

Con El Pequele, chitarrista flamenco, circondato da musicisti, un cantante e una ballerina

Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,

Prezzo: 10 euro a persona gratuito per gli studenti del Conservatorio e i minori di 18 anni

Espanol :

La APEAC se complace en presentar su próximo concierto:

ALMA DEL MUNDO,

Música flamenca,

Con El Pequele, guitarrista flamenco, rodeado de músicos, un cantaor y una bailaora

Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,

Precio: 10 euros por persona gratuito para estudiantes del Conservatorio y menores de 18 años

