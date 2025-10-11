Concert flamenco Alma del Mundo Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel
Concert flamenco Alma del Mundo Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel samedi 11 octobre 2025.
Concert flamenco Alma del Mundo
Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
L’ APEAC a le plaisir de vous présenter son prochain concert
ALMA DEL MUNDO,
Musique Flamenco,
Avec El Pequele, guitariste flamenco, entouré de musiciens, d’une chanteuse et d’une danseuse
Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,
Tarif 10 €/ personne gratuit pour les élèves du conservatoire et jeunes 18 ansTout public
10 .
Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est apeac@sfr.fr
English :
APEAC is pleased to present its next concert:
ALMA DEL MUNDO,
Flamenco music,
With El Pequele, flamenco guitarist, musicians, singer and dancer
Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,
Price: ?10/person free for conservatory students and under-18s
German :
Die APEAC freut sich, Ihnen ihr nächstes Konzert vorstellen zu können:
ALMA DEL MUNDO,
Flamenco-Musik,
Mit El Pequele, Flamencogitarrist, umgeben von Musikern, einer Sängerin und einer Tänzerin
Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,
Tarif: 10 ?/ Person kostenlos für Schüler des Konservatoriums und Jugendliche 18 Jahre
Italiano :
L’APEAC è lieta di presentare il suo prossimo concerto:
ALMA DEL MUNDO,
Musica flamenca,
Con El Pequele, chitarrista flamenco, circondato da musicisti, un cantante e una ballerina
Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,
Prezzo: 10 euro a persona gratuito per gli studenti del Conservatorio e i minori di 18 anni
Espanol :
La APEAC se complace en presentar su próximo concierto:
ALMA DEL MUNDO,
Música flamenca,
Con El Pequele, guitarrista flamenco, rodeado de músicos, un cantaor y una bailaora
Espace Culturel des Avrils 55300 SAINT MIHIEL,
Precio: 10 euros por persona gratuito para estudiantes del Conservatorio y menores de 18 años
L’événement Concert flamenco Alma del Mundo Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-09-17 par OT COEUR DE LORRAINE