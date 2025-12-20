Concert flamenco-jazz Antonio Placer Quartet Trovaores Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Concert flamenco-jazz Antonio Placer Quartet Trovaores

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Trovaores d’Antonio Placer Quartet

CONCERT ASSIS

Jeu. 5 février 20h30

Dès 5 ans | Tarifs de 7 à 19 euros

Antonio Placer a la sincérité d’un Jacques Brel, la colère d’un Léo Ferré et la passion révolutionnaire d’un Jean Ferrat.

Son expérience musicale est riche plus de 20 créations originales dans plus de 30 pays. Son œuvre poétique est publiée à l’international et écrite en 4 langues différentes.

Sur scène, la virtuosité du guitariste Juan-Antonio Suárez, le timbre envoûtant des deux chanteurs et l’intensité du danseur Abel Harana, dont les moindres gestes sont habités par la musique de son âme, nous emportent dans une spirale où le chant, la danse et la musique fusionnent en une symbiose exceptionnelle.

L’Avant-scène vous accueille 1h avant et 1h après le concert. Sélection littéraire de la librairie La Licorne à découvrir dans le hall du théâtre. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert flamenco-jazz Antonio Placer Quartet Trovaores

L’événement Concert flamenco-jazz Antonio Placer Quartet Trovaores Aubusson a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Aubusson-Felletin