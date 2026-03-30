Concert Flamenco par le duo Almanecer La Résidence des Indes La Rochelle

Concert Flamenco par le duo Almanecer La Résidence des Indes La Rochelle dimanche 19 avril 2026.

Concert Flamenco par le duo Almanecer

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19 17:45:00

Date(s) :
2026-04-19

Découvrez l’univers le nouveau spectacle de Stéphanie SAADA au chant accompagnée par David Imbert à la guitare.
Leur passion commune donne naissance à un concert riche en émotions, où leurs voix profondes et complémentaires se mêlent avec intensité.
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La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21  contact@laresidencedesindes.com

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English :

Discover the world of Stéphanie SAADA on vocals, accompanied by David Imbert on guitar.
Their shared passion gives birth to a concert rich in emotion, where their deep, complementary voices blend with intensity.

L’événement Concert Flamenco par le duo Almanecer La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle

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