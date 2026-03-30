Concert Flamenco par le duo Almanecer La Résidence des Indes La Rochelle

Concert Flamenco par le duo Almanecer

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19 17:45:00

Date(s) :

2026-04-19

Découvrez l’univers le nouveau spectacle de Stéphanie SAADA au chant accompagnée par David Imbert à la guitare.

Leur passion commune donne naissance à un concert riche en émotions, où leurs voix profondes et complémentaires se mêlent avec intensité.

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La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com

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English :

Discover the world of Stéphanie SAADA on vocals, accompanied by David Imbert on guitar.

Their shared passion gives birth to a concert rich in emotion, where their deep, complementary voices blend with intensity.

L’événement Concert Flamenco par le duo Almanecer La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle