Concert FLASHBACK FUSION (Rock, DJ Set) Nommay

Concert FLASHBACK FUSION (Rock, DJ Set)

Pinky Bar Nommay Doubs

Début : 2026-02-14 17:30:00

fin : 2026-02-14 02:00:00

2026-02-14

Le Pinky Bar de Nommay entre dans une nouvelle dimension !

À l’occasion de la passation du bar, préparez-vous à une soirée explosive où le live rock rencontre la techno, dans une alternance non-stop de concerts et de DJ sets.

Côté Rock (Live) Mad in Shantytown Ska-punk, Dualia Nu metal et Karakorum Electro-pop

Côté Techno (DJ sets) DJ KiK B2B F. Moretti, Electrunk et DJ Matt

Opening spécial 18h

Pour lancer les hostilités, Frédéric Moretti ouvrira la soirée avec un set exclusif Afro Latino Brésilien, idéal pour faire monter la température dès les premières minutes.

Une soirée intense, éclectique et festive, où les styles s’affrontent… et se fusionnent.

Rock ou Techno ? Inutile de choisir.

Rendez-vous le 14 février à 18h. .

Pinky Bar Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté pinkybar@rocketmail.com

