CONCERT FLEUR DE MALADRESSE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières

CONCERT FLEUR DE MALADRESSE

Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Participation libre

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Ce mardi 27 janvier au tiers-lieu La Pompe à Florac, concert de Fleur de Maladresse à 19h30 !

Entrée à prix libre

English :

This Tuesday, January 27 at La Pompe in Florac, Fleur de Maladresse performs at 7:30pm!

Free admission

