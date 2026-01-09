CONCERT FLEUR DE MALADRESSE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières
CONCERT FLEUR DE MALADRESSE
Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Ce mardi 27 janvier au tiers-lieu La Pompe à Florac, concert de Fleur de Maladresse à 19h30 !
Entrée à prix libre
Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31
English :
This Tuesday, January 27 at La Pompe in Florac, Fleur de Maladresse performs at 7:30pm!
Free admission
