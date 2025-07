Concert Fleur de Paris Le Yard Étretat

Concert Fleur de Paris Le Yard Étretat dimanche 13 juillet 2025.

Concert Fleur de Paris

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 21:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Rendez-vous le 13 juillet pour un concert en compagnie de Fleur de Paris qui va vous faire vibrer dans l’atmosphère unique du Yard, un établissement emblématique situé en plein coeur d’Etretat.

Rendez-vous le 13 juillet pour un concert en compagnie de Fleur de Paris qui va vous faire vibrer dans l’atmosphère unique du Yard, un établissement emblématique situé en plein coeur d’Etretat. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Concert Fleur de Paris

Join Fleur de Paris on July 13 for a concert in the unique atmosphere of the Yard, an emblematic establishment in the heart of Etretat.

German :

Treffen Sie sich am 13. Juli zu einem Konzert mit Fleur de Paris, das Sie in die einzigartige Atmosphäre des Yard, eines symbolträchtigen Lokals im Herzen von Etretat, entführen wird.

Italiano :

Unitevi a Fleur de Paris il 13 luglio per un concerto nell’atmosfera unica di Le Yard, un luogo iconico nel cuore di Etretat.

Espanol :

Únase a Fleur de Paris el 13 de julio para un concierto en el ambiente único de Le Yard, un lugar emblemático en el corazón de Etretat.

L’événement Concert Fleur de Paris Étretat a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie