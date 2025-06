Concert Fleur et Bleue – Saumur 4 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Fleur et Bleue Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-07-04

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Fleur Et Bleue, c’est la naissance de la miel-pop. Un genre doux et sucré, aux paroles romantiques et aux sonorités rétro électro.

Voix entremêlées, gestes chorégraphiés, refrains entêtants une performance sensible, stylée et terriblement attachante.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 4 juillet 2025

Horaires de représentation le vendredi de 20h30 à 22h45. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

Fleur Et Bleue is the birth of honey-pop. A soft, sweet genre with romantic lyrics and retro-electro sounds.

German :

Fleur Et Bleue ist die Geburtsstunde des Honey-Pop. Ein sanftes, süßes Genre mit romantischen Texten und Retro-Elektro-Sounds.

Italiano :

Fleur Et Bleue è la nascita dell’honey-pop. Un genere morbido e dolce, con testi romantici e suoni elettro retrò.

Espanol :

Fleur Et Bleue es el nacimiento del pop meloso. Un género suave y dulce con letras románticas y sonidos electro retro.

L’événement Concert Fleur et Bleue Saumur a été mis à jour le 2025-06-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME