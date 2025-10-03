Concert Fleur sous Bitume Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Sur scène, Fleur sous bitume prend tout son sens. Le chanteur et guitariste, accompagné de son claviériste et de séquences, dévoile sa « belle plume sensible et intime » (Radio France) dans ses chansons aigres-douces mais aussi ses textes percutants dans ses morceaux de rap coup de poing.

Dans le cadre du festival Amply

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s’offre un emplacement idéal. De l’extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l’intérieur, d’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises “individualisées” pour travailler tranquillement.

Fleur sous bitume – © Noémie Lacote