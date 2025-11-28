Concert Fleuves & Super Cagette Rue Victor Schoelcher Dinan
Concert Fleuves & Super Cagette Rue Victor Schoelcher Dinan vendredi 28 novembre 2025.
Concert Fleuves & Super Cagette
Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
2025-11-28
Viens transer !
Fleuves
Trio atypique devenu un des porte-étendards des nouvelles musiques bretonnes.
Avec son répertoire électro/jazz/rock, les trois musiciens made in Breizh amènentune musique à danser d’une fraicheur originale et inédite. Voici une invitationirrésistible à se mettre en mouvement.
Clarinette & Clarinette Basse Emilien Robic | Fender Rhodes et programmations Romain Dubois | Basse Samson Dayou
Super Gagette
À la découverte d’un drôle d’électro-clarinettiste Maël Gourmelon. Inspiré par les musiques du monde, le jazz, fan des synthés 80’s, et des boîtes à rythmes vintages, admiratif de l’esprit disco, fluo, paillettes et boules à facettes, influencé par les mouvements technoïdes, la science-fiction et l’alignementdes planètes… Bienvenue dans l’univers loufoque de Super Cagette.
Concert débout
Billetterie
– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h
L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.
-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.
-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .
Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
