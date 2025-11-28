Concert Fleuves & Super Cagette Rue Victor Schoelcher Dinan

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

Viens transer !

Fleuves

Trio atypique devenu un des porte-étendards des nouvelles musiques bretonnes.

Avec son répertoire électro/jazz/rock, les trois musiciens made in Breizh amènentune musique à danser d’une fraicheur originale et inédite. Voici une invitationirrésistible à se mettre en mouvement.

Clarinette & Clarinette Basse Emilien Robic | Fender Rhodes et programmations Romain Dubois | Basse Samson Dayou

Super Gagette

À la découverte d’un drôle d’électro-clarinettiste Maël Gourmelon. Inspiré par les musiques du monde, le jazz, fan des synthés 80’s, et des boîtes à rythmes vintages, admiratif de l’esprit disco, fluo, paillettes et boules à facettes, influencé par les mouvements technoïdes, la science-fiction et l’alignementdes planètes… Bienvenue dans l’univers loufoque de Super Cagette.

Concert débout

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

