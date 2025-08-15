Concert Flor de Lune Le Manoir du Ster Penmarch
Concert Flor de Lune Le Manoir du Ster Penmarch vendredi 15 août 2025.
Concert Flor de Lune
Le Manoir du Ster 792 Hent Maner Ar Ster Penmarch Finistère
Début : 2025-08-15 19:00:00
fin : 2025-08-15
2025-08-15
Fusion franco-mexicana.
Pop-folk, Jazz, Ritmo latinos
Sur réservation. .
Le Manoir du Ster 792 Hent Maner Ar Ster Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 7 83 70 33 08
