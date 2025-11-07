Concert Flora Fishbach en solo Nouvion-sur-Meuse

Concert Flora Fishbach en solo

Eglise de Nouvion sur Meuse 1 Bis, rue Etienne Dolet Nouvion-sur-Meuse Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Pour son nouveau disque, Fishbach révèle un peu plus la folle étendue de ses envies musicales. Appelez-la désormais par son prénom, Flora, soit le visage sans fard de la chanteuse. Sur Val Synth la jeune chanteuse se fait plus intime et nous invite dans sa chambre d’écho, baignée de lumières changeantes. Mais rassurez-vous, elle ne s’éloigne pas de ce qui a fait ses premières amours une voix unique baignée dans une ambiance cinématographique deux monuments du septième art se cachent dans ce disque et des sonorités synthétiques toujours marquées par les années 80. Val Synth , c’est un voyage dans un monde fantasque et fantastique, une odyssée pleine de mystères et de surprises. Une ode à la libération.Billetterie

+33 6 49 95 89 69

English :

For her new album, Fishbach reveals a little more of the wild scope of her musical desires. From now on, call her by her first name, Flora, the unvarnished face of the singer. On Val Synth , the young singer becomes more intimate, inviting us into her echo chamber, bathed in changing lights. But rest assured, she doesn’t stray far from her first love: a unique voice bathed in a cinematic ambience two monuments of the seventh art are hidden in this record and synthetic sounds still marked by the 80s. Val Synth is a journey into a fantastic, fantastical world, an odyssey full of mystery and surprises. An ode to liberation

German :

Für ihr neues Album enthüllt Fishbach ein wenig mehr von der verrückten Bandbreite ihrer musikalischen Wünsche. Nennen Sie sie von nun an bei ihrem Vornamen, Flora, das ist das ungeschminkte Gesicht der Sängerin. Auf Val Synth wird die junge Sängerin intimer und lädt uns in ihre Echokammer ein, die in wechselndes Licht getaucht ist. Aber seien Sie versichert, dass sie sich nicht von dem entfernt, was ihre erste Liebe war: eine einzigartige Stimme in einer filmischen Atmosphäre zwei Monumente der siebten Kunst verstecken sich auf dieser Platte und synthetische Klänge, die immer noch von den 80er Jahren geprägt sind. Val Synth ist eine Reise in eine fantastische Welt, eine Odyssee voller Geheimnisse und Überraschungen. Eine Ode an die Befreiung.Tickets

Italiano :

Per il suo nuovo album, Fishbach rivela un po’ di più la selvaticità dei suoi desideri musicali. D’ora in poi chiamatela con il suo nome di battesimo, Flora, il volto senza veli della cantante. In Val Synth , la giovane cantante si fa più intima, invitandoci nella sua camera d’eco, immersa in luci cangianti. Ma non preoccupatevi, non si allontana dal suo primo amore: una voce unica immersa in un’atmosfera cinematografica due monumenti della settima arte sono nascosti in questo disco e suoni sintetici ancora segnati dagli anni Ottanta Val Synth è un viaggio in un mondo fantastico e fantasioso, un’odissea piena di mistero e sorprese. Un’ode alla liberazione

Espanol :

Para su nuevo álbum, Fishbach revela un poco más de lo salvaje de sus deseos musicales. A partir de ahora, llámenla por su nombre de pila, Flora, el rostro sin ambages de la cantante. En Val Synth , la joven cantante se vuelve más íntima, invitándonos a entrar en su cámara de eco, bañada en luces cambiantes. Pero no se preocupe, no se aleja de su primer amor: una voz única bañada en una atmósfera cinematográfica -dos monumentos del séptimo arte se esconden en este disco- y sonidos sintéticos aún marcados por los años 80 Val Synth es un viaje a un mundo fantástico, una odisea llena de misterio y sorpresas. Una oda a la liberación

