Concert Florent Vintrignier membre de la Rue Kétanou Luc-en-Diois

Concert Florent Vintrignier membre de la Rue Kétanou

20 route de Châtillon Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Chanteur et musicien du groupe La Rue Kétanou, il propose des chansons issues de différents répertoires le collectif Nos, la Green box, T’inquiète Lazare… Seul sur scène, il s’accompagne au banjo, à l’harmonica et la guitare.

20 route de Châtillon Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 70 24 47 tintamarre26@gmail.com

English :

Singer and musician with the group La Rue Kétanou, he offers songs from different repertoires: the collective Nos, the Green box, T’inquiète Lazare… Alone on stage, he accompanies himself on banjo, harmonica and guitar.

