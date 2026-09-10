Concert Florentina et orgue, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Concert Florentina et orgue Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Adrien Haute-Garonne

Tarif préférentiel : 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert de l’ensemble Florentina

Composé d’une vingtaine de chanteurs, l’ensemble Florentina interprète un répertoire polyphonique consacré à la musique ancienne, du XIVe au XVIe siècle, entre la fin du Moyen Âge et la Renaissance.

À cette occasion, les voix dialogueront avec l’orgue Magen de l’église Saint-Adrien, qui accompagnera le groupe tout au long du concert.

Église Saint-Adrien 11 place du château, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 05 61 94 53 53 Construite en 1307 par le comte Bernard VII de Comminges pour l’usage de son château, elle est bâtie sur les vestige de la sacristie romane du XIIe siècle, qui était l’ancienne chapelle du château. Le sanctuaire possède quatre vitraux de 1509, attribués à un élève d’Arnaud de Moles, auteur des verrières de la cathédrale d’Auch.

Le chœur et à l’extrémité ouest, un porche surélevé d’un haut clocher au début du XVe siècle. La nef reconstruite entre 1836 et 1838 sur les plans de 1834 réalisés par l’architecte Villeneuve a remplacé un étroit vaisseau flanqué de quatre chapelles. Clocher et chœur classés au 1er juillet 1907 ainsi que l’orgue Magen datant de la fin du XIXe siècle parking à proximité

Concert Florentina, groupe qui se compose d’une petite vingtaine de personnes et travaille un répertoire polyphonique allant du Moyen Âge tardif à la période de la Renaissance (1400- 1600). Musique à…

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