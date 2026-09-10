Concert Florentina et orgue, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Adrien · L'Isle-en-Dodon
Informations pratiques
Concert Florentina et orgue Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Adrien Haute-Garonne
Tarif préférentiel : 10€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Concert de l’ensemble Florentina
Composé d’une vingtaine de chanteurs, l’ensemble Florentina interprète un répertoire polyphonique consacré à la musique ancienne, du XIVe au XVIe siècle, entre la fin du Moyen Âge et la Renaissance.
À cette occasion, les voix dialogueront avec l’orgue Magen de l’église Saint-Adrien, qui accompagnera le groupe tout au long du concert.
Église Saint-Adrien 11 place du château, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 05 61 94 53 53 Construite en 1307 par le comte Bernard VII de Comminges pour l’usage de son château, elle est bâtie sur les vestige de la sacristie romane du XIIe siècle, qui était l’ancienne chapelle du château. Le sanctuaire possède quatre vitraux de 1509, attribués à un élève d’Arnaud de Moles, auteur des verrières de la cathédrale d’Auch.
Le chœur et à l’extrémité ouest, un porche surélevé d’un haut clocher au début du XVe siècle. La nef reconstruite entre 1836 et 1838 sur les plans de 1834 réalisés par l’architecte Villeneuve a remplacé un étroit vaisseau flanqué de quatre chapelles. Clocher et chœur classés au 1er juillet 1907 ainsi que l’orgue Magen datant de la fin du XIXe siècle parking à proximité
Concert Florentina, groupe qui se compose d’une petite vingtaine de personnes et travaille un répertoire polyphonique allant du Moyen Âge tardif à la période de la Renaissance (1400- 1600). Musique à…
©OTI
À voir aussi à L'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne)
- JOURNÉES DU PATRIMOINE Place du Château L’Isle-en-Dodon 18 septembre 2026
- Jeu de piste, Office de tourisme L’isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon 18 septembre 2026
- Lectures à voix haute, Médiathèque de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Saint-Adrien et sa salle du trésor, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon 19 septembre 2026
- Exposition photos : naissance de la photographie, Mairie de L’Isle-en-Dodon, L’Isle-en-Dodon 19 septembre 2026