Concert Floriane Jourdain 5Tet Place Guibert La Ciotat

Concert Floriane Jourdain 5Tet

Samedi 9 mai 2026 à partir de 19h. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Floriane Jourdain est renommée pour sa voix chaude au timbre cristallin. Cette chanteuse issue de l’art lyrique, s’est entièrement orientée vers le jazz pour notre plus grand bonheur.

Après plusieurs années passées aux Etats-Unis, elle nous propose son répertoire autour du thème de l’amour à travers les plus beaux standards du jazz mais aussi de la musique brésilienne et de la chanson française.



Alternant les tempi endiablés avec les ballades les plus romantiques, Floriane Jourdain propose une musique au swing puissant poussée par quatre musiciens renommés qui s’en donnent à cœur joie Stéphane Mondésir (Piano), David Dupeyre (guitare), Philippe Lerabo (contrebasse) et Claude Malet (batterie).



Un grand moment d’émotion et de swing en perspective ! .

Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

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English :

Floriane Jourdain is renowned for her warm voice with its crystal-clear tone. This singer, who trained in opera, has devoted herself entirely to jazz, much to our delight.

L’événement Concert Floriane Jourdain 5Tet La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de La Ciotat