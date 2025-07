Concert Florilège à l’église de Polignac Polignac

Concert Florilège à l’église de Polignac Polignac dimanche 6 juillet 2025.

Concert Florilège à l’église de Polignac

Eglise de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Laissez-vous emporter par un florilège avec des œuvres de Pachelbel, Schütz, Bach et Vivaldi, interprétées par l’ensemble vocal Sine Nomine. Une parenthèse musicale d’exception dans l’église Saint-Martin de Polignac, un lieu chargé d’histoire.

.

Eglise de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 49 78

English :

Let yourself be carried away by an anthology of works by Pachelbel, Schütz, Bach and Vivaldi, performed by the Sine Nomine vocal ensemble. An exceptional musical interlude in the church of Saint-Martin de Polignac, a place steeped in history.

German :

Lassen Sie sich von einem Florilegium mit Werken von Pachelbel, Schütz, Bach und Vivaldi, interpretiert vom Vokalensemble Sine Nomine, mitreißen. Eine musikalische Auszeit der besonderen Art in der geschichtsträchtigen Kirche Saint-Martin de Polignac.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da un’antologia di opere di Pachelbel, Schütz, Bach e Vivaldi, eseguite dall’ensemble vocale Sine Nomine. Un intermezzo musicale d’eccezione nella chiesa di Saint-Martin de Polignac, un luogo ricco di storia.

Espanol :

Déjese llevar por una antología de obras de Pachelbel, Schütz, Bach y Vivaldi, interpretadas por el conjunto vocal Sine Nomine. Un interludio musical excepcional en la iglesia de Saint-Martin de Polignac, un lugar cargado de historia.

L’événement Concert Florilège à l’église de Polignac Polignac a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay