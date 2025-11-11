Concert Flow my Tears ‘Ayres’ et madrigaux de John Dowland Rue Broquedis Biarritz

Concert Flow my Tears ‘Ayres’ et madrigaux de John Dowland

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-27

Musique anglaise élisabéthaine

Sophie GALITZINE, soprano ,

Wim HOOGEWERF guitare classique

Récital de chansons de John Dowland consacrées à l’amour, ses espoirs et ses tourments.

Dowland, connu pour être l’éternel amoureux, inquiet et mélancolique et dont la devise était Semper Dowland, semper dolens… , exprime dans sa musique son pessimisme sentimental, avec toute la retenue et la délicatesse du luth, dont l’intimité contraste ici avec des textes savoureux, pleins de bonhomie.

Si la guitare se substitue au luth durant cette soirée, l’émotion de la mélancolie amoureuse sera bien présente, dans toutes ses palettes avec ce beau duo d’artistes. .

