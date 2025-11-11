Concert Flow my Tears ‘Ayres’ et madrigaux de John Dowland Rue Broquedis Biarritz
Concert Flow my Tears ‘Ayres’ et madrigaux de John Dowland Rue Broquedis Biarritz samedi 27 décembre 2025.
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Musique anglaise élisabéthaine
Sophie GALITZINE, soprano ,
Wim HOOGEWERF guitare classique
Récital de chansons de John Dowland consacrées à l’amour, ses espoirs et ses tourments.
Dowland, connu pour être l’éternel amoureux, inquiet et mélancolique et dont la devise était Semper Dowland, semper dolens… , exprime dans sa musique son pessimisme sentimental, avec toute la retenue et la délicatesse du luth, dont l’intimité contraste ici avec des textes savoureux, pleins de bonhomie.
Si la guitare se substitue au luth durant cette soirée, l’émotion de la mélancolie amoureuse sera bien présente, dans toutes ses palettes avec ce beau duo d’artistes. .
Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28
