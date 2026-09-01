Concert Flower and The Picking Billy’s & CkomSa La Salvetat-Peyralès
samedi 26 septembre 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Concert Flower and The Picking Billy’s & CkomSa
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
tarif adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Deux groupes, deux univers !
Flower and The Picking Billy’s
Un trio acoustique qui trouve ses racines dans la musique traditionnelle d’Amérique du Nord : Hill Billy Bluegrass Rock and Roll Country Old Time – Folk et dans une interprétation personnelle du répertoire pop rock plus récent.
Le chant et les harmonies vocales s’appuient sur les instruments à cordes (guitare, mandoline, banjo) pour évoquer les épopées de la vie quotidienne : l’amour, l’amitié, le travail, les sentiments, la liberté… Un univers simple comme à la maison !
CkomSa
Le groupe CkomSa Tribute Les Rita Mitsouko revisite avec une énergie pure les tubes emblématiques du duo légendaire aux multiples influences rock, new wave, électro-pop.
Une interprétation personnelle et décalée des chansons des années 80 mêlant humour, provocation, poésie et engagement.
Pour continuer la soirée et danser jusqu’au bout de la nuit ! 4 .
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
Two groups, two worlds!
L’événement Concert Flower and The Picking Billy’s & CkomSa La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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