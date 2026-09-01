Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Concert Flower and The Picking Billy’s & CkomSa

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

tarif adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Deux groupes, deux univers !

Flower and The Picking Billy’s

Un trio acoustique qui trouve ses racines dans la musique traditionnelle d’Amérique du Nord : Hill Billy Bluegrass Rock and Roll Country Old Time – Folk et dans une interprétation personnelle du répertoire pop rock plus récent.

Le chant et les harmonies vocales s’appuient sur les instruments à cordes (guitare, mandoline, banjo) pour évoquer les épopées de la vie quotidienne : l’amour, l’amitié, le travail, les sentiments, la liberté… Un univers simple comme à la maison !



CkomSa

Le groupe CkomSa Tribute Les Rita Mitsouko revisite avec une énergie pure les tubes emblématiques du duo légendaire aux multiples influences rock, new wave, électro-pop.

Une interprétation personnelle et décalée des chansons des années 80 mêlant humour, provocation, poésie et engagement.

Pour continuer la soirée et danser jusqu’au bout de la nuit ! 4 .

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Two groups, two worlds!

L’événement Concert Flower and The Picking Billy’s & CkomSa La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)