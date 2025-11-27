Concert Flower Project Café-épicerie du Plan B La Turballe

Concert Flower Project

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-27

Le GeoffreY Flower Project est un projet de reprises inattendues au ukulélé.

Un concert electro-acoustique de 1h avec des reprises come REM, Elvis Presley, Nino Ferrer, Metallica, Bob Marley, The Stranglers, Alain Souchon, Nirvana, Edith Piaf…

Un moment d’initmité conviviale où chacune ou chacun peut fredonner quelques airs connus réarrangés en Flower Power avec le pouvoir des fleurs.

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

