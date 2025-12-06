Concert Flûte alors ! Place de l’Eglise Saint-Marcel
Concert Flûte alors ! Place de l’Eglise Saint-Marcel samedi 6 décembre 2025.
Les classes de flûtes traversières des conservatoires SNA et du CRD d’Evreux se réunissent le temps d’un concert pour vous proposer un beau voyage musical. .
