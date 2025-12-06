Concert Flûte alors ! Place de l’Eglise Saint-Marcel

Concert Flûte alors !

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Marcel Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les classes de flûtes traversières des conservatoires SNA et du CRD d’Evreux se réunissent le temps d’un concert pour vous proposer un beau voyage musical. .

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Marcel Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

