Concert flute de pan et orgue Nogent-sur-Seine

Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine Aube

Le dimanche 21 septembre 2025 à 17h

Concert de flute de pan et d’orgue à l’Eglise Saint-Laurent avec Georges Schmitt (flutiste) et Francis Roudier (organiste).

En partenariat avec Nogent Orgue en Seine .

Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 24

