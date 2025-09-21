Concert flute de pan et orgue Nogent-sur-Seine
Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine Aube
Le dimanche 21 septembre 2025 à 17h
Concert de flute de pan et d’orgue à l’Eglise Saint-Laurent avec Georges Schmitt (flutiste) et Francis Roudier (organiste).
En partenariat avec Nogent Orgue en Seine .
Eglise Saint-Laurent Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 24
