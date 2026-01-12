Concert flûte et clarinette Federico Altare Megumi Ozawa Salle Ph’Art Capbreton

Concert flûte et clarinette Federico Altare Megumi Ozawa

D’un côté la flûte dont l’origine remonte à la nuit des temps et qui s’est répandue sur tous les continents, de l’autre côté, la clarinette, elle aussi issue d’un instrument populaire à anche mais dont la véritable création date du début du 17° siècle, voilà deux instruments qui cohabitent dans les orchestres symphoniques mais s’illustrent aussi en musique de chambre. C’est en assistant aux master classes de l’Académie Ravel session 2025, notamment celles de Nicolas Baldeyrou, clarinettiste virtuose et pédagogue exceptionnel que l’idée nous est venue d’un concert réunissant ces deux instruments.

Federico Altare, flûtiste et Megumi Ozawa, clarinettiste joueront alternativement en solo ou en duo pour interpréter des œuvres couvrant une large période, de Telemann à des auteurs plus contemporains. .

