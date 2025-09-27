Concert flûte et guitare Église Saint-Denis de Maillet Haut-Bocage
Concert flûte et guitare
Église Saint-Denis de Maillet Maillet Haut-Bocage Allier
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 19:30:00
2025-09-27
Concert de musique classique
Église Saint-Denis de Maillet Maillet Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 33 04 98 asso.eglise.maillet@gmail.com
English :
Classical music concert
German :
Konzert mit klassischer Musik
Italiano :
Concerto di musica classica
Espanol :
Concierto de música clásica
