Concert flûte et guitare Église Saint-Denis de Maillet Haut-Bocage

Tarif : – –

Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 19:30:00

2025-09-27

Concert de musique classique
Église Saint-Denis de Maillet Maillet Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 33 04 98  asso.eglise.maillet@gmail.com

English :

Classical music concert

German :

Konzert mit klassischer Musik

Italiano :

Concerto di musica classica

Espanol :

Concierto de música clásica

