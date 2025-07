Concert flûte et guitare « Voyage Musical » Alain Daboncourt et Govanni Freiria Val-des-Prés

Concert flûte et guitare « Voyage Musical » Alain Daboncourt et Govanni Freiria Val-des-Prés mardi 29 juillet 2025.

Église Saint Claude Val-des-Prés Hautes-Alpes

Début : 2025-07-29 20:30:00

fin : 2025-07-29 22:00:00

2025-07-29

Concert de flûte et guitare Alain Daboncourt et Giovanni Freiria.

Église Saint Claude Val-des-Prés 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur flute.daboncourt@netcourrier.com

English :

Flute and guitar concert by Alain Daboncourt and Giovanni Freiria.

German :

Flöten- und Gitarrenkonzert Alain Daboncourt und Giovanni Freiria.

Italiano :

Concerto per flauto e chitarra di Alain Daboncourt e Giovanni Freiria.

Espanol :

Concierto de flauta y guitarra de Alain Daboncourt y Giovanni Freiria.

