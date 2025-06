Concert flûte et orgue au prodit de France Sclérose en Plaques Joué-lès-Tours 28 juin 2025 20:00

Concert flûte et orgue au prodit de France Sclérose en Plaques
3 Rue du Comte de Mons
Joué-lès-Tours
Indre-et-Loire

Samedi 28 juin 2025 20:00

Les bénéfices de cette action du 28 juin seront versés à France Sclérose en Plaques.

Nous commencerons cette soirée par une communication d’Emmanuelle Plassart, Docteur en sciences, spécialiste de la Sclérose en Plaques, ayant pour titre: « Vivre avec la SEP, c’est Vivre » …

Nous commencerons cette soirée par une communication d’Emmanuelle Plassart, Docteur en sciences, spécialiste de la Sclérose en Plaques, ayant pour titre: « Vivre avec la SEP, c’est Vivre » .

Puis Gaëlle Lecoq , flûtiste à bec, et Sébastien Wonner, organiste, nous offrirons un moment musical où l’instrument à vent dialoguera avec les jeux de l’orgue dans une complicité amicale des compositeurs mais également des artistes.

Les musiques de JS Bach, G F Telemann mais aussi J Pachelbel enchanteront nos oreilles.

3 Rue du Comte de Mons

3 Rue du Comte de Mons
Joué-lès-Tours 37300
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

English :

Proceeds from the June 28 event will be donated to France Sclérose en Plaques.

We’ll start the evening with a talk by Emmanuelle Plassart, Doctor of Science and specialist in Multiple Sclerosis, entitled « Vivre avec la SEP, c’est Vivre » (« Living with MS is Living ») …

German :

Die Einnahmen aus dieser Aktion am 28. Juni werden an France Sclérose en Plaques gespendet.

Wir beginnen den Abend mit einem Vortrag von Emmanuelle Plassart, Doktorin der Naturwissenschaften und Spezialistin für Multiple Sklerose, mit dem Titel: « Leben mit MS ist Leben »…

Italiano :

Il ricavato dell’evento del 28 giugno sarà devoluto a France Sclérose en Plaques.

La serata inizierà con un intervento di Emmanuelle Plassart, dottore in scienze e specialista in sclerosi multipla, dal titolo « Vivre avec la SEP, c’est Vivre » (« Vivere con la SM è vivere ») …

Espanol :

La recaudación del acto del 28 de junio se destinará a France Sclérose en Plaques.

La velada comenzará con una conferencia de Emmanuelle Plassart, Doctora en Ciencias y especialista en esclerosis múltiple, titulada « Vivre avec la SEP, c’est Vivre » (« Vivir con la esclerosis múltiple, es vivir »)…

