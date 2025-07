Concert flûte et orgue Munster

Concert flûte et orgue Munster dimanche 13 juillet 2025.

Concert flûte et orgue

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Concert flûte et orgue par Marie-Pierre et Francis Auclair.

Pour cette nouvelle édition, Marie-Pierre et Francis Auclair accompagnés de leur flûte et de leur orgue, vous proposent un superbe concert. Par cette pause musicale laissez-vous emportez par cette délicate alliance de ces deux instruments.

Bach, Vivaldi, Pierné, Popp et Mozart seront mis à l’honneur. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 22 23 59 pat.stoehr@hotmail.fr

English :

Flute and organ concert by Marie-Pierre and Francis Auclair.

German :

Flöten- und Orgelkonzert von Marie-Pierre und Francis Auclair.

Italiano :

Concerto per flauto e organo di Marie-Pierre e Francis Auclair.

Espanol :

Concierto de flauta y órgano a cargo de Marie-Pierre y Francis Auclair.

L’événement Concert flûte et orgue Munster a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster