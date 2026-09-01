Concert flûte et orgue Wissembourg
dimanche 27 septembre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Concert flûte et orgue
Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez nombreux à ce concert de flûte et orgue avec Laura Matz à la flûte traversière et François Alonso de Val à l’orgue.
Venez nombreux à ce concert de flûte et orgue avec Laura Matz à la flûte traversière et François Alonso de Val à l’orgue. 0 .
Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com
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English :
We hope to see many of you at this flute and organ concert featuring Laura Matz on the transverse flute and François Alonso de Val on the organ.
L’événement Concert flûte et orgue Wissembourg a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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