Concert Flûte et piano de musique indienne Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Concert Flûte et piano de musique indienne

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Rohit Naargolkar, flute en bambou

Rébecca Chaillot, piano

English :

Rohit Naargolkar, bamboo flute

Rébecca Chaillot, piano

German :

Rohit Naargolkar, Bambusflöte

Rébecca Chaillot, Klavier

Italiano :

Rohit Naargolkar, flauto di bambù

Rébecca Chaillot, pianoforte

Espanol :

Rohit Naargolkar, flauta de bambú

Rébecca Chaillot, piano

