Concert Flûte et piano de musique indienne Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 6 décembre 2025.
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Rohit Naargolkar, flute en bambou
Rébecca Chaillot, piano
English :
Rohit Naargolkar, bamboo flute
Rébecca Chaillot, piano
German :
Rohit Naargolkar, Bambusflöte
Rébecca Chaillot, Klavier
Italiano :
Rohit Naargolkar, flauto di bambù
Rébecca Chaillot, pianoforte
Espanol :
Rohit Naargolkar, flauta de bambú
Rébecca Chaillot, piano
