Concert flûte guitare à l’Eglise Saint Michel Margaux-Cantenac dimanche 28 septembre 2025.

Eglise Saint Michel Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

2025-09-28

L’association Marojallia vous accueille à l’Eglise Saint Michel de Margaux pour un concert Flûte Guitare.

Duo Habanera
Flûte Marie-Laure Hayotte-Rayer
Guitare Jean-Louis Clairon   .

Eglise Saint Michel Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 05 99 33 

