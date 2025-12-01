Concert Flûte guitare Alain Ehkirch et Michel Grizard Église Saint-Tudy Île-Tudy

Concert Flûte guitare Alain Ehkirch et Michel Grizard

Église Saint-Tudy Rue de l’Église Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Autour de deux instruments populaires, la flûte et la guitare, Alain Ehkirch et Michel Grizard ont composé un programme original mettant à l’honneur Giuliani, Paganini, Ginastera et la musique hongroise.

– Billetterie en ligne et par téléphone

– SUPAVAM (chez Aurèl), avenue des sports à l’Île-Tudy (paiement par chèques et espèces uniquement)

– Sur place avant le concert .

Église Saint-Tudy Rue de l’Église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 09 71 02 35

English :

L’événement Concert Flûte guitare Alain Ehkirch et Michel Grizard Île-Tudy a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Destination Pays Bigouden