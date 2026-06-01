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Concert flûte, piano et chant chorale Église de Longèves Longèves

Concert flûte, piano et chant chorale Église de Longèves Longèves mardi 30 juin 2026.

Lieu : Église de Longèves

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 17230 Longèves

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Longèves

Concert flûte, piano et chant chorale

Église de Longèves Rue de l’Église Longèves Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Première partie instrumentale avec flûte et piano, suivi de la chorale de LONGÈVES.
Caroline GONIN à la flûte et Anne Seguinot au piano.
Libre participation.
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Église de Longèves Rue de l’Église Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 53 37 

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English :

First instrumental piece featuring flute and piano, followed by the LONG%C8VES choir.
Caroline GONIN on flute and Anne Seguinot on piano.
Donations welcome.

L’événement Concert flûte, piano et chant chorale Longèves a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin