Concert flûte, piano et chant chorale Église de Longèves Longèves

Longèves

Concert flûte, piano et chant chorale

Église de Longèves Rue de l’Église Longèves Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Première partie instrumentale avec flûte et piano, suivi de la chorale de LONGÈVES.

Caroline GONIN à la flûte et Anne Seguinot au piano.

Libre participation.

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Église de Longèves Rue de l’Église Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 53 37

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English :

First instrumental piece featuring flute and piano, followed by the LONG%C8VES choir.

Caroline GONIN on flute and Anne Seguinot on piano.

Donations welcome.

L’événement Concert flûte, piano et chant chorale Longèves a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin