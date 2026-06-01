Concert flûte, piano et chant chorale Église de Longèves Longèves
Concert flûte, piano et chant chorale Église de Longèves Longèves mardi 30 juin 2026.
Longèves
Concert flûte, piano et chant chorale
Église de Longèves Rue de l’Église Longèves Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30 22:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Première partie instrumentale avec flûte et piano, suivi de la chorale de LONGÈVES.
Caroline GONIN à la flûte et Anne Seguinot au piano.
Libre participation.
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Église de Longèves Rue de l’Église Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 53 37
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English :
First instrumental piece featuring flute and piano, followed by the LONG%C8VES choir.
Caroline GONIN on flute and Anne Seguinot on piano.
Donations welcome.
L’événement Concert flûte, piano et chant chorale Longèves a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin